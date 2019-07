“Lo que natura no da, Salamanca no presta”. Que puedan ver lo que es evidente

Es un principio universal, que no necesita demostración, y que es concurrente con el dicho español que dice: lo que natura no da, Salamanca -universidad- no presta; y que invoco a nuestro rector universal, lo introduzca en la mente de aquellos jurisconsultos que buscan principios, deducidos por el hombre, que necesitan argumentos para su evidencia, por lo que no existen opiniones consultivas, ni principios jurídicos que estén por encima de los principios universales.

Haciendo invocación a que puedan ver con la mente, lo que es evidente, y que estas personas doctas en leyes no ven.

Recuerdo del acápite de la Biblia, en que a un ciego, que rogaba poder ver, le colocaron un poco de lodo preparado con saliva en los párpados. Después le soplaron donde se tenía que curar, y pronunciando, la palabra efetá, el ciego vio.

Ojalá que este evento les sirva de lodo, a los involucrados, y el conocimiento que reciben sea la palabra efetá; y dejen de estar infectando a la comunidad con sus ideologías de género.

No es lo mismo la palabra matrimonio que casamiento.

Ing. Salvador C. Loffredo Autherman