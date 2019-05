“Faltan médicos, medicinas y gente que sepa atender a los pacientes en hospitales”

El lunes a las 23:30, mi madre sufrió un dolor seguido por una leve taquicardia. Corrimos de emergencia a un hospital público. El más cercano, viviendo en Las Orquídeas, era el Universitario. Tras 15 minutos llegamos a las puertas de dicha casa de salud, llevándonos la sorpresa de que no atienden a “enfermos que no sean niños y personas embarazadas”. El guardia no nos dejó entrar y tuvimos que correr con nuestra madre a otra casa de salud pero... ¿dónde? Fuimos al subcentro de salud #11 en Pancho Jácome.

Al llegar en medio de la lluvia tuvimos que luchar con la ira del guardia, que a gritos quería poner orden con la cantidad de personas que agobiadas por alguna dolencia querían hacerse atender. En el lugar “brillaban por la ausencia” enfermeras, personal de atención en lo que denominan triaje. Al reclamar, un guardia más joven indicó que allí solo existían 2 “doctores” que no daban ningún apoyo a los pacientes, 2 guardias y 2 personas de limpieza. ¿Porque somos pobres? ¿Por qué tanta desidia con los que menos tienen? Luego de hora y media por fin alguien se apiadó de nosotros.

Nunca nos indicaron qué tenía mi mamá pero salimos más aliviados al darle unos medicamentos que nosotros mismos compramos en una farmacia. Faltan médicos, medicinas y gente que sepa tratar con enfermos y con quienes van a hacerse atender.

Lcdo. Manuel Maila López