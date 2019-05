Hay que tomar en cuenta las voces de comunidades que no son escuchadas

Nos desarrollamos en sociedades que consideran que un título, educación, diplomado o una investigación publicada otorgan a nuestros aportes y experiencias el valor necesario para ser tomadas en cuenta. Pero mucho más adentro de la academia, de las ciudades y de la bulla industrial que lentamente nos consume, hay grupos fuertes y dignos que merecen ser escuchados. En los lugares más remotos, dentro de la selva o las cordilleras, viven grupos indígenas. En las afueras de los centros urbanos, en zonas rurales, viven comunidades de campesinos. Y en los lugares más obvios, en las mismas ciudades, viven las mujeres. Todos estos grupos no son tomados en cuenta dentro de nuestra sociedad. No son escuchados, comprendidos o valorados. Estas comunidades, entre otras, tienen una voz que merece ser escuchada porque a pesar de que muchas veces no cuenten con un estudio publicado o un título universitario, cuentan con un material mucho más valioso: las experiencias de su vida cotidiana. Boaventura de Sousa Santos, sociólogo portugués, escribió y publicó el texto Epistemologías del sur, en el que declara que este es el reclamo a que nuevas fuentes de conocimientos sean consideradas dentro de nuestro mundo. Propone un mundo más abierto y comprensivo, en el que se acepten opiniones, concepciones, experiencias y relatos de aquellos grupos que se encuentran marginados y distanciados. Debemos adueñarnos de esta propuesta y ponerla en práctica.

Valeria León