“Hasta cuándo organismos extranjeros protegen al corrupto”

Es inverosímil que organismos internacionales protejan al prófugo de la endeble justicia ecuatoriana, al expresidente Correa. ¿Cómo es posible que la Comisionada de la Unión Europea en el Ecuador diga que cooperará contra la corrupción, si uno de sus países miembros, Bélgica, hospeda muy placenteramente a este señor, y no haya hecho un llamado de atención a este malhechor; se debe añadir la inacción de la Interpol ante los reiterados pedidos de la Fiscalía ecuatoriana a que lo ubiquen y él se presente a declarar en tantos juicios; él, la principal figura de la mafia que destruyó la decencia y el honor de un país que está herido de gravedad ante tanta corrupción por robo y hasta crímenes de honorables personas, tales como el general Gabela, el periodista Valdiviezo y muchos más. Sabemos el grado de putrefacción que aparece cada día en el país y no se ven luces que conduzcan a aplicar la justicia y a recuperar los millones de dólares robados por esta banda; pero sorprende que los organismos extranjeros referidos se hayan contagiado también y no cumplan con su deber ante la sociedad ecuatoriana, expulsando de su país a este ser dañino para que venga a enfrentar su actuación ante la Fiscalía, que es una de las pocas instituciones gubernamentales que tiene decencia entre el enjambre de instituciones gubernamentales ecuatorianas contaminadas.

No esperen a que el pueblo ecuatoriano se levante e inaugure la Justicia con sus propias manos.

Vicente Escala Ronquillo