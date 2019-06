Hablando del puente ‘Sal si puedes’

En las ultimas semanas con beneplácito he podido leer algunos escritos que denuncian el precario estado en que se encuentra el tan mencionado puente. Me uno al llamado de “auxilio” a las autoridades competentes, para que estas se hagan presentes y se pronuncien, cosa que a pesar de los escritos y de un segmento de noticia entregado por Ecuavisa, no se ha dado. Me cuesta creer que hasta el momento nadie haya respondido. ¿Por qué? ¿Qué esperan? ¿Que suceda lo que todos tememos y no decimos por temor a que se cumpla? ¡Qué impotencia! Estamos frente a una verdadera amenaza, realidad que salta a la vista de quienes con temor y cuidado tenemos que circular continuamente por este puente. Si ustedes caminaran por él se podrían percatar de que entre tramo y tramo ya se vislumbra una separación y se percibe un ligero movimiento, sobre todo con el cruce de los camiones cargados de combustible, trailers, etc. Muchas veces es necesario esperar a que estos hayan pasado varios de los tramos que conforman el puente, para que los que vamos por detrás podamos arriesgarnos a continuar.

Los invitamos a ustedes señores autoridades competentes, a que vayan, vean, caminen y pasen con sus carros. Así podrán vivir en carne propia la experiencia del miedo que todas las personas que conducen los 4 mil y pico de vehículos que pasan a diario por el puente, sienten. Quizás así logremos que nos comprendan y se ponga en marcha un plan de emergencia para que de una vez por todas se acabe este problema, antes de que se convierta en una pesadilla.

Matilde Torres