La guerra entre el imperio del bien y del mal

El imperio del bien: Putin-Xi Jinping, Castro, Díaz-Canel, Chávez, Maduro, Cabello, Lula, Dilma, Correa, Ortega, Evo... Putin, ‘Boss of the World’, enfrenta al imperio del mal, “locos que defienden a Guaidó”. Ridiculiza la proclamación de la única institución elegida por el pueblo en la tiranía de elecciones secuestradas. Presidente interino en cabildo abierto. Si llamaba formalmente en la AN, los déspotas la disolvían y los encarcelaban por traición a la patria-socialista-humanista. Con 133 países, Putin y Xi defienden al filántropo Maduro que les permite explotar sus riquezas de agache y regala a la isla-cárcel 50 mil barriles diarios por 17 años: más de 100 mil (1/5 de la producción de Ecuador). No importa la muerte de venezolanos -cerca de 30 mil/año- hambreados, encarcelados, torturados, acribillados y secuestrados por delincuencia, narcotraficantes, guerrilla, colectivos, G2 cubano, Sebin, éxodo criminal; sin medicinas, hospitales, trabajo, luz, agua, transporte, etc. Meme: “Por cada venezolano que venga a Ecuador, le enviamos un correísta para que disfrute del paraíso socialista de Maduro”. Con lo robado van a disfrutar al odiado imperio capitalista del mal: EE. UU., Europa, E. Árabes, Asia, etc. El débil Grupo de Lima: no a la fuerza. Feliz la ideología delincuencial del terror. Nunca saldrá a la buena, ¿quizás por sanciones del malo de Trump? Infamemente se pierden vidas cada día. M. C. Machado, J. Ramos, La Patilla, M. Rubio..., oposición del mal al buenito de Maduro.

Juan Carlos Cobo Rueda