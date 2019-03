Guayarte: muro de piedras cerca de la acera

Como guayaquileña orgullosa de todo lo que ofrece Guayaquil, lo primero que hago es hacer turismo aquí. En días pasados visité La Bota con una amiga de Ambato. No sabía que no hay obras de teatro los domingos, así que disfrutamos lo hermoso de las aguas que brotan del estero Salado. Luego pedí un taxi ejecutivo y le dije que nos deje en Guayarte... Nos paseó por el Policentro. Los conductores de taxis deberían conocer los lugares turísticos... Nos dejó al pie, antes de la puerta de entrada. Quizá el malestar que tuve por el desconocimiento del conductor no me hizo notar la altura de la acera, muy peligrosa para un adulto mayor. Me caí y mi cabeza fue a chocar contra un muro de piedra. Pudo haber sido fatal. Entré y me dieron hielo para ponerme en el lugar del impacto y tomé agua con sal para evitar coágulos. Mis planes de turismo se venían abajo. Como me sentí mejor hicimos el hermoso recorrido que ofrece el lugar. Visitamos la sala de arte. Una de las obras era de una pintora guayaquileña graduada en bellas artes que no tiene completas sus extremidades superiores, pero su talento es digno de resaltar. La otra obra es de un artista guayaquileño: todos sus retratos son hechos con objetos reciclados, igualmente hermosos.

Mi preocupación continuaba por el fuerte golpe recibido en la cabeza y acudí a la clínica. Felizmente, el hielo me ayudó. Ese muro hecho con piedras, tan cerca de la acera, es peligroso.

Laura Serrano Gómez