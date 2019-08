Guayaquil protesta

Guayaquileños o no, pero que residen en esta ciudad, encabezados por la alcaldesa Cynthia Viteri, protestan por la oleada delincuencial, acompañada por venta y consumo de estupefacientes que tienen en zozobra a todos los habitantes. No hay centro comercial, transporte público, trabajador, turista, ama de casa o estudiante que no haya sido abordado por algún malhechor. Los objetos preferidos son teléfonos, tabletas, carteras, joyas, laptops, automóviles, camionetas, motos y cualquier otro objeto de valor al alcance de estos sinvergüenzas. La Policía Nacional extrema esfuerzos, hace operativos a base de datos de inteligencia policial, videos confiables de cámaras instaladas con ese propósito, allanamientos, detiene a los sospechosos los encierran; hacen los informes, adjuntan evidencias. De ahí en adelante algo está pasando, porque en pocos días salen en libertad total o condicional, con más hambre, a desquitarse con el primero que se les cruce.

Tiempo atrás, el Ab. Jaime Nebot, cuando era alcalde, acompañado de asambleístas del PSC, presentó en la Asamblea un proyecto de ley antidelincuencial, con sanciones rigurosas y eliminación de la tabla de consumo de drogas, pero aún no se le ha dado trámite. Ojalá los acuerdos actuales entre la alcaldesa Viteri y representantes del gobierno central tenga alguna solución.

Milton Villena V.