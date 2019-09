Gratitud por reconocimiento del puente Rafael Mendoza

Agradezco inmensamente a Diario Expreso y al historiador Ab. José Luis Ortiz por el trabajo periodístico: El nombre del puente es Rafael Mendoza Avilés, que aparece en Memorias Porteñas, año 7, no. 319, septiembre 8 de 2019. Es verdad que el nombre oficial de los puentes es como está anotado, jamás esa denominación sustituyó a un nombre anterior; el coloso no tenía nombre oficial. Esos puentes fueron esperados mucho tiempo, pensados desde la época del Gral. Alfaro. El Dr. Mendoza, tras ser nombrado presidente del Comité Cívico Pro Construcción Impostergable de los puentes sobre los ríos Daule y Babahoyo -antes de su construcción- los denominó de la Unidad Nacional; así se conocieron en todo Ecuador cuando constituían un lejano proyecto. Terminada la construcción, un grupo de amigos del Dr. Mendoza consideró que deberían tener nombre oficial, y así lo solicitaron. Si revisamos la prensa de la época estaríamos informados del despliegue de actividad del Dr. Mendoza y el Comité. Aquí una revelación muy necesaria: Julio Estrada Ycaza y Clemente Yerovi Indaburu, sin la debida frontalidad, conscientes de la injusticia que hacían, lanzaron contra mi padre una descalificación que a muchos horrorizó. El alcalde Hanna Musse y el edil Cali Bajaña me comunicaron su indignación por el atropello, expresaron la solidaridad del Cabildo guayaquileño y suya y en consideración al doloroso golpe contra mi familia me ofrecieron que inmediatamente darían trámite para que se denominen a los puentes tal como estaba solicitado.

