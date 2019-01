La gratitud: “Mientras el hombre actúe bien, el mundo estará bien”

La gratitud es el primer sentimiento que debe nacer en nosotros. Agradezcamos al Dios bondadoso y padre nuestro por habernos dejado empezar el 2019 con el conocimiento de nuestra propia existencia que su amor nos concede.

Agradecemos a Dios con la obediencia porque es lo que alimenta la vida cristiana, así como la alimentación diaria nos da energía para vivir. Él dice: me debes cada respiración, cada segundo del día. Vivimos en un tiempo de confusión moral.

Los jóvenes deben saber que una persona que quiere crecer no se deja gobernar por lo que dice la moda. Los padres y maestros tenemos que hacer algo no solo para corregir, sino para evitar que sigan viviendo así.

Viven de espaldas a Dios. Es en el hogar donde empiezan a ser cristianos. La religión es como un freno, el que no tiene frenos se desboca. Debemos corregir con firmeza y amor para ayudarlos. La firmeza sin amor destruye. Que amen la iglesia y respeten el sacerdocio. Obedeciendo a sus padres están agradando a Dios. No digan, jóvenes, que la religión no tiene tregua en la época moderna.

Es verdad que el catolicismo es antiguo pero es como un mapa viejo que te lleva a encontrar un tesoro. Puede estar maltratado pero nos lleva al tesoro: que es Jesús. La lectura enriquece, regresemos a la Biblia. Mientras el hombre actúe bien, el mundo estará bien.

Martha Reclat de Ortiz