Gobernantes honestos, la solución para el verdadero progreso de los pueblos

Señor director:

La solución para el verdadero progreso del pueblo, para librarnos de gobiernos nefastos y elegir gobernantes verdaderamente positivos y honestos, es que el pueblo como creyente que es en su gran mayoría, se deje guiar por la ley de Dios (la Biblia). Y no solamente la lea y escuche lo que dice, sino que la practique, y así elija buenos gobernantes que tengan currículum de vida espirituales de ser buenos cristianos y buenas personas en general.

No escogerlos solamente porque tienen buenos currículum académicos, porque eso no basta; de nada vale si eso lo usan para hacer el mal y no el bien. Como dice la Biblia en Josué 1: 8, “Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien.

(Esdras 7:25). Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios; y al que no las conoce, le enseñarás”.

Ab. Carlos Cárdenas Estrella