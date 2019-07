“Degeneración en generación”

Soy, orgullosamente, miembro de la generación X. Mis hijos pertenecen a la controvertida generación Z, que en esencia o síntesis, son estigmatizados como irreverentes por su comportamiento hacia nuestras generaciones.

Hubiera sido más sencillo denominar este artículo “de generación en generación”, y contar un relato histórico desde la generación silenciosa hasta la actual, la Z, la de mis hijos, pero revisando algunos conceptos de la palabra degeneración, me salta uno que se adecua a la generación vigente: “Proceso por el que una persona o una cosa pasa a un estado peor del original por perder progresivamente cualidades que tenía”.

Es duro lo que expreso, sí, pero como padre estoy preocupado de que lo que para nuestra generación y las predecesoras estaba mal, ahora se alabe y se le haga apología, obligándonos a verlo bien. Espero no parecer retrógrado, pero si al defender las posturas con las cuales me formé y defendí al creer en ellas, me lo dicen, pues seré un retrógrado a mucha honra y más que todo con la frente muy en alto, porque considero un deber moral para mí y la sociedad, mantener vigente lo que tradicionalmente, sin coartar derechos a nadie ha funcionado a través de los tiempos.

En mi época, la palabra de nuestros padres era sagrada y las disposiciones que nos daban eran de estricto cumplimiento. ¿Es eso malo? Cuando un profesor de escuela o colegio nos llamaba la atención o nos sancionaba, a más del escarnio de nuestros compañeros por ser revoltosos, nos esperaba en casa la sanción más fuerte, que era la de los padres, ¿es eso malo? Antes teníamos respeto a la autoridad, sea esta cual fuere, lamentablemente ahora una autoridad debe pedir permiso para hablar o sancionar si es merecido el castigo, ¿es eso bueno?

Cuando pasamos a un estado peor al original nos estamos degenerando, y es por eso el título de mi artículo. Me sentiría pésimo si al menos no escribo estas líneas en señal de protesta, no sentiría que estoy cumpliendo mi función como ser humano dentro de la sociedad en la cual me desenvuelvo; sentiría que le he fallado a este mundo terrenal en el que vivo.

Quisiera concluir preguntando, y esperaría que vuestra respuesta sea negativa, ¿está bien el título de esta reflexión, Degeneración en generación?

Francesco Aycart C.