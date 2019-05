Frases hermosas para mamá

Cada una de las letras de la palabra madre guarda su significado: Maravillosa. Amor. Dedicación. Responsabilidad. Especial.

“Dicen que no hay mujer perfecta. ¡Mentira! Sí existe y se casó con papá. ¡Eres tú, mamá!”

“Tus brazos se abren cuando necesito un abrazo, tú corazón comprende cuando necesito una amiga, tus ojos sensibles se endurecen cuando necesito una lección, tu fuerza y amor me han dirigido por la vida y dado alas que necesitaba para volar”. Me ha hecho reír, secado las lágrimas y me abraza. Me ha visto triunfar, fallar; me ha regañado, consentido, pero me mantiene fuerte. Mi mamá es la promesa de Dios de que tendré una amiga incondicional para siempre.

Lic. Ricardo Ordóñez