Feriado sin sabor a feriado

Ha sido una semana dura para todos los ecuatorianos. No pudimos festejar a Guayaquil en su aniversario 199. No tuvimos parada militar, ni conciertos que animaran nuestras noches de festividad. No gritamos “Que viva Guayaquil” a todo pulmón porque las manifestaciones que se dieron a nivel nacional nos trajeron muertos, destrucción y miedo.

Una semana que perdurará en la memoria de una nación completa.

Muchas preguntas que se quedaron sin respuesta; solamente nos queda esperanzarnos en que la decisión de nuestros gobernantes fue la más acertada.

Kevin Bravo