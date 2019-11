Debo exponer, aunque soy barcelonista, que un equipo de apenas una década, pero ganada, se debe a la disciplina y formación en todo sentido, como en Independiente del Valle: sus jugadores son jóvenes que tienen respeto a sí mismos y a los demás. Es la organización que más traspasa a futbolistas dentro y fuera del país y no tiene deuda con ellos. Un ejemplo a seguir; equipos con larga trayectoria no han logrado este título. Esperemos que se organicen y formen equipos de niños y jóvenes, y no estén ‘comprando jugadores’ que no desempeñan bien en su club, como Barcelona, endeudado y abonando a jugadores que jamás han aportado a su equipo. ¡Felicitaciones a Independiente!

Gualberto Arias B.