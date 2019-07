La familia, base de la sociedad. Debe agendarse una fecha para celebrarla.

Todos sabemos que la base de la sociedad está determinada por la calidad de formación ética, moral y de todas las formas de expresión positiva. Si la sociedad se basa en la familia tenemos que salir en su defensa cuando se pretende difamarla, confundirla y distorsionarla. Lamentablemente en nuestra sociedad la mayoría de familias son disfuncionales (falta uno de sus miembros). Las leyes según el matrimonio civil. art.102 del Código Civil definen el matrimonio como: “Un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente, con el fin de vivir juntos, de procrear...”. No puede considerarse normal el mal llamado matrimonio igualitario, a pesar que la CC así lo haya designado; no se puede cumplir porque es imposible, no puede irse en contra de todas las leyes que definen el matrimonio. A dicho grupo no se le puede otorgar mayores derechos ni deben adoptar a un niño; solo confundirían a este inocente ser. La sociedad ecuatoriana en todas partes ha señalado su rotundo rechazo a esta malhadada disposición ilegal. Levantemos la consigna #conmishij@snotemetas# porque ellos requieren de personalidad sana, entusiasta, un hogar en donde armonice la dulzura, el buen carácter, la capacidad de sensibilidad, el ejemplo teórico y práctico. Hay que agendar un día para la celebración de la familia original.

Lic. Ricardo Ordóñez J.