Falta inversión en Chimborazo

En Chimborazo existe escasa generación de fuentes de empleo, que no permite aliviar la difícil situación económica de muchas familias, y en particular de nuestros jóvenes profesionales que egresan de las universidades, esperanzados en contar con mayores oportunidades de trabajo, pero se encuentran con una triste realidad; en Riobamba y Chimborazo, no hay inversión ni facilidades para la instalación de empresas, fábricas o industrias.

Entonces, ¿cómo atraer la inversión nacional y extranjera? ¿Existen las condiciones de infraestructura necesarias para la instalación de empresas e industrias?

Lcdo. Arturo Lara Noriega

Riobamba