La falta de empleo, problema social con negativas consecuencias

En Ecuador la mayoría de su población no tiene una fuente segura de trabajo y prevalece el subempleo. Ese es quizá el principal problema de nuestro estático subdesarrollo que se traduce principalmente en mala alimentación, mala salud, bajos niveles de educación y que lleva al Estado a eliminar subsidios y cobrar impuestos elevados, a veces en forma superior a la capacidad de los contribuyentes, para poder atender a medias esa problemática.

Un círculo vicioso donde la gente pobre no puede atender sus necesidades por carecer de empleo; y no hay empleo porque la gente no tiene salud ni la preparación que se requiere para incentivar la inversión nacional y extranjera.

Señor director, el subempleo es un engaño para la sociedad y para quienes lo ejercen. Solo se explica por la falta de fuentes de trabajo estables. Y el empleo no es solo fuente de ingresos económicos, sino de salud, educación y alegría cuando se ejerce siguiendo el impulso de una vocación natural, como lo hace un músico o un poeta con su actividad creativa. Existen unos empleos que requieren un esfuerzo mayor que otros, pero en general, el empleo de la energía natural y física en una actividad productiva llena varios objetivos. ¡El empleo es la fuente de riqueza a nivel nacional e individual!

Eco. Mario Vargas Ochoa