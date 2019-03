Falsa elección del Cpccs. Por mandato popular se exige reformar la Constitución

La elección del Cpccs es inconstitucional, pues debió reformarse la Constitución antes de este proceso, sencillo. Es verdad que en la consulta de febrero del 2018 ganó todo lo contenido con respecto al Cpccs pero al no reformar el Código de la Democracia introduciendo la forma en que debía tratarse este tema: proceso de selección, propaganda, gasto electoral, diseño de papeletas, conteo de votos y distribución de puestos; a más de los ya famosos votos nulos, si se debería contar o no, fuimos engañados otra vez. Es decir fuimos a un proceso sin tener nada claro de procedimiento, logística, legal y mucho menos constitucional. Muchas voces fuimos las que no estuvimos de acuerdo, entre ellas personajes que hacen orientación periodística, constitucionalistas de gran valía y políticos reconocidos por su seriedad. No es posible que a 24 horas de las elecciones se conozca cómo se haría el conteo de los votos nulos. No es posible seguir con esta farsa, se debe convocar con 130 mil firmas a una Constituyente con el único objeto de corregir este engendro que será más malo que la enfermedad. No debemos gastar en elecciones, solamente entregarles por mandato popular a los mismos asambleístas el encargo de reformar la Constitución y reformar el Código de la Democracia y a lo mejor algo más por allí. ¡Para nada más!

Ab. Franklin Lituma