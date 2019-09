Falencias en la educación superior

La educación superior es pieza importante en el desarrollo del conocimiento, tecnológico, económico, social, etc., de un país, sin embargo, aquí en Ecuador presenta falencias, por ej.: las mallas curriculares al tener tanto contenido poco útil, se vuelven difíciles de concluir, siendo ideal crear programas educativos enfocados en temáticas actuales y útiles. Asimismo, algunos docentes tienen experiencia en trabajos acordes a la materia impartida, sin embargo, no aplican metodologías adecuadas para dar clases o no tienen pasión por enseñar. Como dije, no son todos, ya que en mi caso sí tuve algunos profesores de los cuales aprendí bastante y bien, siendo importante la correcta selección de docentes.

Algo que comúnmente veo es que aquí no se le enseña al alumno a debatirle al profesor. El alumnado algunas veces no debate o dice lo que piensa por temor a sufrir alguna represalia del docente o porque algunos no saben a profundidad el tema. El fin de la educación es más bien generar un buen ambiente, donde todos aporten y saquen el mejor provecho.

La educación superior tiene que mejorar, partiendo de que las deficiencias de conocimientos se arrastran desde el colegio, sin olvidar que el aprendizaje depende también en gran medida de la dedicación del alumnado.

Ing. Andrés García Albán