Exámenes de oportunidades, más que aprendizaje

La finalización de un ciclo académico en colegios de la sierra trae resultados agradables para jóvenes que cumplieron con sus tareas, lecciones y obtuvieron calificaciones adecuadas. Sin embargo, no todo es “color de rosa”; estudiantes que no alcanzaron el puntaje mínimo deberán presentarse a examen supletorio, remedial o de gracia. Estas oportunidades, según algunos docentes traen consigo más horas de planificación, preparación de exámenes, más aún a sabiendas de que estudiantes durante el año lectivo no han alcanzado los aprendizajes mínimos para aprobar el curso. Esperan al finalizar del año lectivo pasar por todas las oportunidades, y que aparezca el milagro de “pasar”, más que aprender. Según, la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) art. 212, “si un estudiante hubiera obtenido un puntaje promedio anual de 5 a 6,9 sobre 10, podrá rendir un examen supletorio acumulativo”. Además, la institución educativa debe ofrecer clases de refuerzo a estudiantes antes de presentarse a rendir el examen supletorio. Para aprobarlo, el estudiante deberá obtener una mínima calificación de 7 sobre 10. Caso contrario tendrá una segunda oportunidad, que corresponde al examen remedial, art. 213, “si un estudiante hubiera obtenido un puntaje promedio anual menos a 5 sobre 10 como nota final o no aprobarse el examen supletorio”. El trabajo docente se incrementa en la elaboración de planes de actividades académicas por cada estudiante que no aprueba el remedial. Este plan deberá cumplir el plan en el hogar en conjunto con el padre y madre de familia, antes que rinda el examen. Si no aprueba el examen remedial, existe un examen de gracia, según art. 214. En caso de reprobar, deberá repetir el curso o grado anterior; requerirá ayuda especializada académica o psicológica, según el caso. En conclusión, alargar las oportunidades para que un estudiante apruebe un grado o curso, es solo para reducir “índices de deserción”. Sería bueno, determinar cuánto han aprendido con las facilidades y oportunidades en este sistema de educación.

Mg. Roberto Gabino Camana