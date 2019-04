Evitar tardíos arrepentimientos

Siempre hay parejas que cuando están de buenas, de mutuo consentimiento se toman fotos íntimas y videos. Después, cuando se pelean, se sacan (de verdad, no metafóricamente) los cueros al sol y ahí se hacen las víctimas inocentes, ingenuas e incautas. ¡Habrase visto!, decía mi abuela Enriqueta. “Si no quieres que se sepa, no lo hagas”, decían los antiguos. Presumen de sus aventuras y destrezas sexuales para después, cuando el amor se va, andar con cara de “yo no fui”, haciendo pucheros de arrepentimientos tardíos y echándole la culpa al otro.

“Vive de tal manera que, cuando alguien hable mal de ti, nadie le crea”, decía Platón.

Miguel Ulloa Paredes