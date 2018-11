Evaluación tras el campeonato

Cuando acabe el campeonato debe hacerse una evaluación total del equipo, antes no. Un diagnóstico de la situación, con frialdad y profesionalismo. Lastimosamente diferentes factores tienen sumido al equipo en la posición en que está. ¿Quiénes se quedan? ¿Quiénes se van? ¿Con ese equipo es suficiente? Se deben tomar decisiones sin paños tibios. Es preocupante el déficit financiero, sin visos de solución inmediata. Lastimosamente, existen contratos que no vencen a fines de este año de futbolistas que no merecen seguir en la institución: por edad, bajo rendimiento; indisciplina; y, que deben renegociarse. Es cierto que va a jugar la próxima Copa Libertadores, pero: ¿tiene equipo para hacerlo?

Roberto Flores