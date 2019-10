Estamos viviendo una verdadera película de terror

No. Esta no es la película norteamericana de drama y aventura dirigida por Francis Ford Coppola, galardonada con un Globo de Oro, una Palma de Oro y un Óscar, no señores...

Esta es una película ecuatoriana, de acción y terror, dirigida por Francis Ford Correa, galardonada con el Caos de Oro y el Óscar al mejor director, y por qué no a mejor guión también .

La película se desarrolla en varias locaciones y ciudades de nuestro Ecuador.

El argumento de esta película (que podría convertirse en saga) incluye llantas quemadas, vehículos incendiados, desabastecimiento de alimentos en los supermercados y el alza de precio de los mismos, ventanales de casas y locales comerciales destrozados, asaltos y saqueos a negocios, bloqueo de puentes y vías; toma de edificios públicos con destrozos de sus instalaciones, vandalismo descontrolado por doquier.

Por este “brillante argumento”, obtuvo también otro Óscar y con aplausos de pie.

Finalmente, también fue merecedor de la Palma de Oro por no haber utilizado dobles en las peligrosísimas escenas que aparecen en este tan bien elaborado filme de acción.

Cualquier parecido a la realidad, NO es pura coincidencia. Es la pura verdad.

Una difícil situación que esperemos termine ya.

Augusto Cornejo