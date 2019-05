Reclamo del principio de Estados Unidos de no negociación

Si no es por EE. UU., Venezuela sería esclava para siempre. El Grupo de Lima ha sido tibio. La Cruz Roja de la “ONU socialista” recién va y premia a los verdugos con la excusa de “no politizar la ayuda”; decenas mueren cada día. La Doctrina Monroe y su pilar J. Q. Adams: “América para los americanos”, rechazaba cualquier intento de reinos europeos para volver a colonizar la Amaruka, lo que hace el delincuencial, asesino y esclavizador “socialismo-totalitario-mundial”.

EE.UU. agota opciones por sus fracasos, como Vietnam. Al coro de fanáticos de ideología sectaria no les importa el exterminio del pueblo venezolano: AMLO, Mujica, Vázquez, Morales, Correa, Ortega. Reclamo el “principio de EE.UU. de no negociar con delincuentes”. No es justo que tras torturar y asesinar por 20 años, vayan a tomar sol en una playa y gozar de miles de millones robados.

Maduro habría comprado una “casita” de $18 millones en Rep. Dominicana y su esposa habría viajado allí en un avión ruso. ¿Padrino quiso ser presidente transitorio por 1 año? Hablen con los coroneles para cuando entren los ‘marines’ (art. 187, 11), plieguen con la tropa a Guaidó y tomen presos a los corruptos generales, Maduro, su cúpula, cabecillas paramilitares, milicianos, etc. Un cerco aéreo, marítimo y terrestre; de inmediato dimitirán y Sudamérica empezará a ser libre. El senador L. Graham: “Cuba y Rusia envían tropas para apuntalar a Maduro en Venezuela”, mientras hablamos y sancionamos.

Juan C. Cobo