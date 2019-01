“El Estado es esencia de respeto, equidad, igualdad y libertad”

Se habló descaradamente que había que meterle la mano a la justicia sin tener en cuenta que a la justicia no se debe meterle la mano por ser el conjunto de valores que se basa en una sociedad y el propio Estado que en esencia son: respeto, equidad, igualdad y libertad.

Derivando en una justicia social para el reparto equitativo de los bienes sociales en los cuales se respeta los derechos humanos donde encontramos la justicia. Sin embargo hoy en día el poder del Estado hace de las suyas y la justicia no llega a los ciudadanos, por lo que estimo muy a mi pesar que siguen metidas las manos en ella. No puede explicarse que ningún caso contra la administración pública termine en su contra o la forma perfecta, demoran el trámite. John Locke y Louis de Secomdat resaltan la división de los poderes en legislativo, ejecutivo y judicial para que las decisiones no sean concentradas en un solo poder.

Ulpiano definió a la justicia como la perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho, lo que no se nota en la administración de justicia. Donde vemos apelaciones de protección sin sentencia durante dos años. Silencios administrativos sin tramitar, juicios laborales contra el Estado desechado.

Abg. Franklin Lituma