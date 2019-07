El Estado debe proteger al policía

¡Cómo ha crecido la delincuencia! Conversé con siete policías de distintos rangos y un cabo me expuso: mire amigo, me faltan dos años para jubilarme. Si veo a un ladrón robando, como si no he visto. Si saca su pistola y yo le disparo y lo hiero, voy a la cárcel y me sentencian por lo menos por un año; con ello pierdo mi trabajo y mi familia queda en la miseria.

El Estado no me protege; cuántos policías están detenidos por estas causas. Se debe reformar como existía antes que llegue la década del gobierno de Correa. Nuestra misión es defender al ciudadano pero no podemos hacerlo al 100 %; la ley nos no protege. Más razón tiene el delincuente por el derecho humano.

Gualberto Arias B.