El Estado debe priorizar pago de deudas

El correísmo no previó la sostenibilidad financiera de las becas de estudiantes ecuatorianos rigurosamente seleccionados para efectuar estudios superiores en el exterior. Muchos de estos jóvenes, todavía becarios, no reciben regularmente los desembolsos correspondientes. Optaron por esta alternativa bajo el supuesto de que este proyecto obedecía a una planificación que les permitiría cerrar el ciclo a su retorno al país: estudios y un mercado laboral que los necesitase. Nada se ha hecho para lograr acuerdos con la empresa privada a fin de obtener plazas de trabajo para estos profesionales ni se han gestionado fondos para que los becarios puedan concluir sus estudios. ¿No hay quién gestione la inversión que hizo el Estado (con dinero de todos)? Se creó un enorme e inservible organismo de planificación con nulos resultados. La carencia de recursos económicos debe enfrentarse con decisión para recuperar lo robado, como han hecho otros países. Ahí está la cada vez más cercana tragedia del IESS, que se puede evitar si el Gobierno honra la deuda que el Estado mantiene con la institución. Los directivos de turno del IESS deben ser profesionales especializados en el ramo, libres de compromisos y oscuros propósitos, no audaces empíricos “ganapanes” que irresponsablemente se posesionan en los cargos y pretenden ensayar insensateces a costa del bienestar de los afiliados. ¡Los problemas sociales no “queman tiempo”!

Leonardo Cueva Piedra