La integridad interna consiste en decirnos la verdad a nosotros mismos, si no existe integridad interior todo a tu alrededor lo va a reflejar, el enojo, celos, rabia, incluso la infelicidad y el desamor. Siempre habrá algo o alguien que te recuerde la verdad. Existen muchas personas que llevan muchos rencores por años y esperan el último suspiro de vida para el perdón. ¿Por qué no hacerlo antes y sentirse en paz con uno mismo? El problema de la humanidad es que las personas vivimos en un estado de conflicto interno. Cuando uno cambia, el mundo cambia; debemos aceptarnos y amarnos y no quedarnos con el enojo. Vivamos cada día como si fuese el último.

Javier Valarezo Serrano