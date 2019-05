El escultor que convierte el hierro reciclado en piezas de galería

Todos nos expresamos de distintas maneras. Conocer la forma que otras personas han escogido para manifestar sus ideas creativas nos permite admirar las destrezas que el ser humano puede desarrollar y convertir en fascinantes obras de arte. Como la del escultor y diseñador Darío Suárez Silva, que decidió en 1999 no seguir el arte tradicional y comenzó a aprender sobre la escultura en hierro reciclado. Inició a trabajarlo de forma autodidacta, creando técnicas que le permitieran expresar su imaginación. Su carrera no ha sido nada fácil, y unas de las cosas más complicadas de su oficio ha sido que la gente pueda reconocer su trabajo y poder vivir de sus piezas de arte. Apoyándose en la astucia y destreza, crea cosas inimaginables que le han permitido cosechar los frutos de su trabajo. Darío se da su tiempo para visitar los centros de acopio donde se recicla la chatarra y suele recibir donaciones por parte de su familia y amigos, de materiales que ya no serán usados. Sus esculturas ya han estado en algunos países de Latinoamérica y también en algunas ciudades de EE. UU.

Salir un poco de lo que comúnmente conocemos como artístico es también un avance cultural que mejora nuestra sociedad, mereciendo toda nuestra admiración y apoyo por lo que el este escultor ha logrado representar en Ecuador y en el mundo.

Samantha Jijón Gagliardo