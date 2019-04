Es oportuno devolverle ya al país sus poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial

Señor presidente, por la prensa me entero de su intención de llamar a una consulta popular para abolir un órgano nefasto para el vivir ordenado del Ecuador. Me refiero al Cpccs, creado por el mamotreto de Montecristi, pensando que el del ático se convertiría en otro Castro o Somoza, para conseguir la aniquilación de un pueblo noble y bueno pero de escasa educación, gracias al dominio de otro grupo obediente de mandatos extraños a nuestra realidad democrática, perfeccionados por las órdenes del Foro de Sao Paulo en las postrimerías de su accionar, nefasto, por supuesto.

Me parece que es la oportunidad de oro para liberarse del yugo con que le ha tocado gobernar.

Ya convoque a esa consulta y va Ud. a recibir un masivo Sí que le otorgará su mandante, el pueblo soberano, que ya está cansado de tanta migaja en forma de bonos de la indignidad. Ud. se equivocó por desgracia. $ 50 por una sola vez, no les alcanza para nada cuando tienen el agua hasta el cuello. No siga con esa política del que destrozó a este pobre país. No haga demagogia. Por suerte, tiene ahora a una mujer que ha demostrado méritos y probidad para ocupar el cargo de fiscal general de la Nación. Le va a limpiar el camino de las ratas enquistadas en su gobierno y a lo mejor consigue aportar al Estado con algo de lo robado. Ojalá así sea. No pretenda inmiscuirse en el otro pilar que sostendrá su gobierno. Devuelva al país sus poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Dr. Ignacio Granja Rousseau