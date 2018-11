“Es hora de que repensemos el país en el que queremos vivir”

Es necesario definir cuáles deben ser los ejes esenciales para una sociedad que garantice el bienestar de su población. Es hora de que aceptemos que la crisis no discrimina, la sufrimos todos, pero en particular los ciudadanos con ingresos más bajos. Nos afecta a todos, directa o indirectamente. Y así debe ser. Por qué estamos discutiendo todavía cómo pagar la fiesta que gozaron los socialistas del siglo XXl, y no la fiesta de mañana. Lo que está claro que a esa fiesta están invitados algunos, pero la factura la pagamos todos.

Afortunadamente, en los últimos días hemos sido testigos de una enorme responsabilidad de varios grupos políticos que reconocen que el país atraviesa por una difícil situación y que se puede empeorar con los días, si no hacemos algo. Y también de una importante mayoría de asambleístas, de los que seguimos esperando una coherencia absoluta y una madurez política frente a los desafíos no del gobierno, sino del país. También, es cierto que el Ecuador cuenta con un importante sector empresarial privado que es quien mueve la maquinaria de las exportaciones, la producción, el empleo y las inversiones; y que requiere señales correctas para poder seguir creciendo.

Eco. Mario Vargas Ochoa