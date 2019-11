“Un engaño a los maestros jubilados”

El incumplimiento de las promesas que se hicieron para levantar nuestra huelga es un acto de mala fe. Los acuerdos señalaban que todos los jubilados desde el 2018 y 2019 recibirían el valor del estímulo pecuniario respectivo, la resolución contempla que se pagaría completamente en dinero a los mayores de 70 años, los que tengan enfermedades catastróficas y de invalidez; a los demás se les entregaría en bonos. Se indicó también que en los últimos 3 meses recibiría la cantidad de $2.000 sucesivamente. Esto nos deja indefensos a pesar de que somos un grupo vulnerable, de adultos mayores.

La comisión de defensa personal del Guayas (27-1-2011 conoció mi petición de acogerme a los beneficios de ley fundamentado en la Ley de Carrera Docente y Escalafón del magisterio nacional que resolvió otorgarme los estímulos de 60 días de licencias en condecoración a mérito educativo y una bonificación económica de $12.000.

A las autoridades educativas he entregado varios oficios por el motivo de que mi jubilación se produjo en los últimos días en que estaba en vigencia la Ley de Carrera Docente y Escalafón en la cual manifiesta que mi jubilación se realizó el 31 de marzo del 2011, pero lamentablemente se produjo en silencio administrativo y no he recibido respuesta. El Ministerio de Educación reconoce el vacío administrativo, y que tengo la razón, pero de nada me vale porque sigo siendo perjudicado en mis derechos.

Ricardo Ordóñez Jaramillo