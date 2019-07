En Guayaquil se debe incentivar el amor al arte como en otras ciudades del Ecuador

Siempre recuerdo la fuerte cultura por el arte y la música que pude ver y vivir cuando en mi niñez residí en la Atenas del Ecuador. Nunca olvidaré que aquellas actividades culturales en mi escuela y las que se realizaban en la ciudad influyeron en mí. Pero ¿por qué en Guayaquil no existe más arte que se pueda respirar y ver en cada rincón? El amor y el aprecio por el arte en Guayaquil no se logra con una clase obligatoria de dibujo en el colegio. ¿En serio creen que esa es la forma para incentivar a los futuros artistas cuando no existen actividades escolares que incentiven a los jóvenes a querer aprender más de nuestra cultura, arte, música, etc.? Ahora soy consciente de que me gusta conocer más el trabajo de artistas ecuatorianos y del mundo por aquellas actividades llenas de arte. Admiro a todos los artistas que ponen su incansable esfuerzo para dejar una huella de expresión en nuestra ciudad y que muchas veces la sociedad y las autoridades todavía no comprenden. A la mayoría de los guayaquileños les gustaría vivir en una ciudad más cultural, que se enseñe con actividades de integración en escuelas y colegios, en las que se pueda disfrutar y aprender de arte. Que existan más espacios públicos en que el muralismo pueda transmitir con colores y formas poderosos mensajes; un atractivo cultural que le haría bien a Guayaquil y a los guayaquileños.

Samantha Jijón Gagliardo