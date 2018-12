“En este 2019 hagamos las cosas de la mejor manera posible”

Una vez que hemos recordado la fecha más hermosa del calendario donde los cristianos celebramos la Navidad, empiezan los preparativos para despedir el 2018 y recibir el 2019 con la incertidumbre que ronda en la mente de los ecuatorianos acerca de cómo pasaremos el año entrante.

En este sentido no tendríamos que preocuparnos porque para disfrutar de una vida tranquila y pacífica simplemente debemos actuar de buena fe, sin embargo existen muchos ciudadanos que engañan a la gente cuando están en campaña política ofreciendo obras que no podrán cumplir; irrespetan fundamentales disposiciones de tránsito ocasionando atropellos, choques o volcamientos que producen la muerte de inocentes personas; delincuentes que roban a mano armada y hasta les quitan la vida a quienes pongan resistencia sin ningún tipo de contemplaciones; adolescentes y jóvenes que no dejan el vicio de consumir peligrosas drogas y tampoco aceptan ingresar a clínicas de rehabilitación para tratar de recuperarse de sus adicciones, falleciendo en poco tiempo a consecuencia de sobredosis; varones violentos que no pueden controlar los celos y agreden tanto a sus parejas sentimentales o exconvivientes que terminan matándolas, etc. Entonces, si queremos tener un feliz año nuevo y contar con la bendición del todopoderoso, respetemos la vida de los demás y hagamos las cosas de la mejor manera posible buscando siempre el bien común.

Lcdo. Jhonny Muñoz Lima