En el Día Mundial contra el SIda

A propósito del Día Mundial de Lucha contra el Sida vale que los varones tengamos cuidado de no contratar los servicios sexuales de mujeres que deambulan por las calles y lugares clandestinos ejerciendo el oficio más antiguo de manera ilegal porque podríamos contagiarnos con el temible VIH-sida, puesto que estas damas no se someten a controles de salud. Así mismo, deberíamos evitar -sobre todo los hombres o mujeres promiscuos que se acuestan con cualquier persona- tener sexo con parejas ocasionales sin tomar precauciones, puesto que hay muchos portadores “sanos” del virus, que todavía no han desarrollado la enfermedad, que son potenciales transmisores de la enfermedad.

Lic. Jhonny Muñoz