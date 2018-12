Empresarios candidatos a alcaldes. Hay empresarios, candidatos a alcaldes, que no pagan impuesto a la renta; esto me hace pensar (de buena fe) que no tienen ingresos o trabajan a pérdida. Si no han podido administrar bien sus propios negocios, ¿cómo lo harían con los públicos?, que son de servicio pero que deben ser manejados con criterio empresarial del cual (en mi opinión) ellos carecen. ¿A qué quieren ir a esos cargos?; ¿a salir de perdedores?

Los partidos no deben apoyar a empresarios improductivos y el pueblo no debe votar por quienes no están aptos ni preparados para dichas responsabilidades.

Miguel Ulloa Paredes