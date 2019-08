El empobrecido Ecuador y los migrantes venezolanos

El problema que actualmente afronta la hermana República de Venezuela es un asunto que afecta al mundo y de manera especial a la América hispana. No hay manera de decir que los países que reconocieron a Guaidó como ciudadano que represente a Venezuela estén irrespetando la autodeterminación del pueblo venezolano, no definidamente, no. Venezuela está siendo secuestrada por un grupo delincuencial y debe ser rescatada.

Se rumora que el gobierno de la república del Ecuador ha decidido darle la mano a los migrantes venezolanos. Está bien , no puede ser de otra manera, lo que no debe es regalar lo ajeno. Se rumora que está dando o por dar un bono a ellos y eso no puede, es dinero del pueblo del Ecuador que jamás lo aprobaría, pueblo que está siendo empobrecido paulatinamente por prácticas denigrantes de quienes lo gobernaron.

Sugiero que todo ese dinero que está confiscado a los maleantes que están en el poder de Venezuela, lo pongan a disposición de Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez, un ingeniero y político venezolano, actual presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y reconocido por el mundo como presidente encargado de Venezuela, para que por intermedio de la Asamblea atienda las necesidades de los venezolanos emigrados en cualquier parte del mundo.

Jorge R. Morán Mosquera