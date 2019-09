Embarazo no planificado, causa mayoritaria de abortos provocados

A propósito de la polémica de legos, aclaro que en términos generales existen 3 tipos de aborto: 1.- Espontáneo, al que corresponde más del 10 %; puede ser completo, incompleto o diferido, como son los huevos abortivos (huevo huero). 2.- Terapéutico y/o genético, que se justifica previa junta médica, cuando está en grave riesgo la vida de la madre o en caso de malformaciones congénitas incompatibles con la vida del producto en gestación. 3.- Provocado, al que corresponde el mayor porcentaje (85-90 %). Es la interrupción de un embarazo de curso normal por parte de la embarazada o por terceros, y cae en el ámbito penal. El problema de fondo es la falta de una política seria de población por parte del Estado, ya que los abortos provocados (el mayor porcentaje) obedecen a embarazos no planificados o “accidentales” (caso de las adolescentes), que en la mayor parte de los casos pasan a ser “embarazos no deseados”, responsables de la mayoría de abortos clandestinos e ilegales, que cursan con elevado índice de morbimortalidad, mas no como equivocadamente se ha manifestado, que los abortos son productos de “violaciones”, a las que solo corresponden menos del 1% del total. Es hora de que el Gobierno haga de la planificación familiar una política de Estado, para seria y responsablemente, velar por la salud y bienestar de la población.

Dr. Francisco Plaza Bohórquez