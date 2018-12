M ar de candidatos oportunistas y rabos de paja que se les despertó el amor a Quito y otras ciudades del Ecuador (con honrosas excepciones). Dejaron los curules para escalar el poder que les hace ricos. Se arrodillan a los ‘jefes’ como hizo Rodas traicionando a Quito que votó por él en contra de Correa y Barrera. Rodas el ‘alcalde Metro’: a. Sucumbió al Metro de Lula, Odebrecht, Correa y Barrera. b. Del “metro cuadrado de basura y baches por miles” en las veredas, calles y avenidas. Un ciudadano me pidió que escriba, si ya propuse y añado entre otros: 1. Derogar la afrenta al Himno de Quito. 2. Comisión internacional que revise el Metro, valor del pasaje y cuánto van a subsidiar los quiteños. 3. Recuperar el C. Histórico con la mística del ex-FONSAL. 4. Reubicar el mercado de San Roque para la recuperación de la 24 de Mayo, Plaza Victoria, San Diego, antiguo Penal García Moreno y otros. 5. Recuperar el Panecillo con reconstrucción del ‘Fortín español’ en sus faldas para museo, cadena de comida nacional e internacional, parking, etc. 6. Monumento de Rumiñahui o Atahualpa (cima-sur), con Plaza del Inti y la Killa, locales coloniales de artesanías, comidas típicas, parking y acceso cubierto, etc. 7. “Escalinata al Cielo” con escalones-numerados a la “Virgen de Quito”, cafés, cuadros, músicos, etc. 8. Que las iglesias repiquen las campanas tres veces al día, etc.

Juan Carlos Cobo Rueda