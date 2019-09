Elecciones en Argentina

Macri no podría revertir lo sucedido. Fernández va a ganar las elecciones en octubre. Cuando el FMI es requerido por un país con problemas financieros y déficit, la primera condición es poner la casa en orden. Eso sucedió cuando le prestó más de $ 50 millones. Aquí sucede igual, el organismo nos prestó $13 millones. Las condiciones: hacer ajustes casa adentro. Eliminar subsidios, incrementar impuestos, bajar el obeso aparato estatal. Los argentinos se quejan en las calles, protestan los gremios, pero esto es una solicitud de crédito bancaria, con garantías reales de fácil conversión. Los gobernantes y los ministros de Finanzas no aceptan las condiciones para no volverse impopulares.

Roberto Flores