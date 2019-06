Los problemas no son el dinero sino la falta de tiempo, lo más valioso que podemos tener. En vez de enfocarnos en intereses monetarios enfoquemos el tiempo, en qué podemos usarlo. Una vez que se acaba ya no existe forma de sacar más. Todo el dinero del mundo no sirve en el cementerio. Estamos al día sobre millones de dólares de peculado en exfuncionarios gubernamentales, delito tipificado con prisión. ¿Para qué tanto dinero si el tiempo es tan corto para disfrutarlo, con consecuencias nefastas, reputación por los suelos, videos públicos vergonzosos, etc. Las personas que optaron por el tiempo son quienes están más felices y satisfechos con la vida, y son ejemplos para la sociedad.

Javier Valarezo Serrano