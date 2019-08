El síndrome administrativo

El ‘burnout’ es un síndrome administrativo que padecen algunos individuos por la excesiva carga laboral, provocando falta de perspicacia, atención e iniciativa en el desarrollo de sus funciones, lo cual se traducirá en pérdidas de tiempo, dinero y en algunos casos, de vidas humanas. Si a eso se suma el mal manejo de emociones por problemas personales, cansancio mental, rutina, etc., la situación emocional del individuo se torna complicada.

Ejemplo de esta situación es el caso del operador de policía que recibió la llamada de la madre del responsable del tiroteo de El Paso, ocurrido el 5 de agosto de 2019. Ella contactó preocupada por el arma que tenía su hijo dada su juventud, inmadurez y falta de experiencia, pero no informó su nombre ni el de su hijo; tampoco el agente de policía que atendió la llamada le solicitó más detalles: ubicación, etc., hecho que transformó a la llamada en meramente “informativa”. En este caso la luz de bengala se lanzó pero no brillo en ninguno de los dos lados. El desenlace fue que 22 personas muertas y 26 resultaron heridas.

Este hecho lamentable es lección administrativa para la evaluación periódica y asignación de turnos de descanso al personal que labora en ‘call centers’ de urgencias, lo cual aportará asistencia útil, rápida y reducción de quejas de la ciudadanía.

Ec. Marysol del Castillo