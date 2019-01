El secuestro de Juan Guaidó

De acuerdo al señor Maduro, los agentes de inteligencia actuaron por su propia iniciativa. Algo que es muy difícil de creer que haga un cuerpo de inteligencia como el Sebin, cuerpos sometidos al poder central regido por dos cabezas, Maduro y Cabello.

Pero es algo que no se da solo en ese país, acá, con el secuestro del señor Balda, el expresidente Correa declaró lo mismo con respecto a los agentes de la Senain. Estamos frente a un patrón que deviene de una ideología: por salvar el pellejo no les importa hundir a subordinados. Qué falta de lealtad para con el personal subordinado en actuaciones que no pueden ser objeto de “iniciativas” personales.

Ing. José Jalil Haas