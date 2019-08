“El populismo no ha muerto”

El populismo nace con el Foro de Sao Paulo, Brasil, en 1992, como intento de dar respuesta a demandas de sectores populares sin cambiar las reglas de juego. Los populismos clásicos obtuvieron importantes respuestas a nuevas demandas, reconocimiento de nuevos derechos y distribución de la riqueza, pero no una transformación de estructuras. El populismo clásico se caracterizó por creación de estructuras paralelas a las existentes sin afectar la propiedad de los medios de producción. Rafael Correa es el ejemplo más patético de líderes mesiánicos, con gran carisma para engañar al pueblo y a sus acólitos utilizándolos. Para gobernar destruyó toda la institucionalidad país, fraccionó todos los movimientos sociales, utilizó antivalores para ideologizar la educación, saqueó recursos del IESS, petroleras, Banco Central, etc., dejando en el cargo a un ser del mismo proyecto político, lo que nos obliga a dar un giro de 180° con una nueva Constituyente que cambie la concentración de poder de la Constitución de Montecristi, del art. 261, literales uno al doce, que recupere el equilibrio de poderes, pero no cometiendo el error de dejar que la Constitución sea elaborada por partidos políticos en decadencia moral, sino que la iniciativa venga desde la sociedad civil organizada, que desmorenice el correísmo, saque la metida de mano de la justicia, la seguridad social, la economía, desempleo, inseguridad ciudadana, volviendo a instaurar valores desde la familia.

Dr. Manuel Posso Zumárraga