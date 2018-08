El poema Casi, de Fernando Cazón

Tú no tenías nombres/ y acaso para amarte/ tampoco hacían falta las palabras/ Tú tenías dos ojos/ dos pechos/ y dos manos/ una mitad de tacto/ y otra mitad de luna/ y yo te amé por esa simple necesidad de amar todos los días/... La facilidad de escurrirse en el entramado literario libre y de calidad hace de Fernando Cazón muy estructurado, en varios poemarios publicados se desprende que tiene diversidad en la escritura que puede ir del soneto verdaderamente clásico hasta la filosofía de la vida. No me creo capaz de analizarlo, pero me gusta la poesía y con sinceridad creí necesario se le haga justicia entregándole el premio Eugenio Espejo.

Ab. Franklin Lituma Manzo