Aplaudo todas las obras de nuestro alcalde y eso hace que muy raudos nos acerquemos a pagar los impuestos prediales, también lo hacemos porque es necesario, en lo posible, cumplir con una obligación cívica y por responsabilidad.

Por dichas razones el sábado me acerqué al Municipio y después de hacer la cola de tercera edad, me comunican que los sábados solo cobran con tarjetas de un banco local y otra que no recuerdo y no con la tarjeta del banco, que es la que yo tengo.

Señor director, si existe una razón de fuerza mayor, lo correcto es comunicarlo para no perder el tiempo yendo ese día.

Martha Jurado R.