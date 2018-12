El Niño anuncia su llegada

El comité de estudio del fenómeno de El Niño ha alertado sobre la evidente posibilidad de que en este invierno se presente dicha condición climática. Las predicciones señalan que a inicios de año -aunque esto ya empezó hace unos días- se registren fuertes lluvias. En Guayaquil, Durán y Samborondón ha llovido fuertemente en esta semana, como no ocurrió en temporadas pasadas. Esto, en consecuencia, debe hacer que estemos alertas. Ojalá que se hayan limpiado los ductos para evitar que las agua se represen y que la gente haya entendido que no debe botar basura allí. De lo contrario, vamos a padecer como no lo hemos hecho en los últimos años.

Lic. Diana Cascante