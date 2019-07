El naturópata Google

Un naturópata es aquel profesional encargado de restablecer la salud mediante terapias naturales. Pero hoy en día no necesitas ver un profesional basta con buscar en Google, ver un video o escuchar a la vecina que tal planta le hizo bien. El riesgo que corremos es grande, ya que solo conocemos los beneficios más no las contraindicaciones. Una paciente decía que toma jengibre con perejil, pero ella es hipertensa y el jengibre agrava la condición. Esto es solo uno de los tantos ejemplos. Otros aplican cúrcuma en su rostro; esta es un colorante inofensivo, sí, pero quedarán manchas amarillas durante unos días. Es bueno consultar pero no debemos olvidar un viejo refrán: “zapatero a su zapato”.

Juan A. Miranda Rodríguez