El mundo al revés. ¿Conformismo, borreguismo o falta de criterio?

Nicolás Maduro: “Si me presentara a las elecciones en España, ganaría con más de la mitad de votos”.

Hace unos días me llegó un audio con esta “espectacular” afirmación. Inicialmente pensé que era una broma pero luego me llegó por varios sitios y pude confirmar, investigando un poco en internet, que era cierto y no una broma de mal gusto.

Y me quedé pensando... ¿se lo creerá? ¿Realmente lo dirá con algún atisbo de coherencia o lo hace solo para llamar la atención y que la gente hable de él?

Y lo que es más terrible, ¿alguien en su sano juicio podría estar de acuerdo con Maduro?

Al mismo nivel de este comentario están los de Pablo Iglesias en España, líder de Podemos, partido político de izquierdas creado en el 2014 y que cada día que pasa se desvirtúa más y más haciendo afirmaciones tan poco elocuentes como:

“Lo que está ocurriendo en Venezuela es una referencia para el sur de Europa”. Llegando a declarar a Venezuela como “una de las democracias más consolidadas del mundo y una alternativa para los ciudadanos europeos”.

Y yo, desde mi ignorancia política, pero desde mi cordura como ser humano no puedo dejar de impresionarme con este tipo de declaraciones, ni puedo mirar hacia otro lado pensando que esto no va conmigo: lo que pasa en Venezuela y lo que está pasando en España es digno de una telenovela o más bien de una película de terror.

¿Cómo podemos mantenernos impasibles ante semejantes barbaridades y que nadie haga nada? ¿Cómo los partidos de la oposición a estos regímenes que benefician a la minoría que les rodea y perjudica a toda la nación no tienen más adeptos? ¿Será que todos estamos desencantados con todas las opciones o tal vez es egoísmo, conformismo, borreguismo o una falta inmensa de criterio?

Ser espectadores pasivos de estas afirmaciones, ver cómo intentan convencer a la gente de que lo suyo es lo correcto y que el resto son corruptos capitalistas, ser testigos directos de cómo en España se protege al “okupa” (dícese del parásito humano creado por gobiernos socialistas que se limita a “chupar del bote” mientras otros trabajan en beneficio de sus familias y de su país), y que se le permita y aliente a invadir la propiedad privada, y que para sacarlo haya que acudir a un juzgado y defenderse de algo que para cualquier persona pensante es un absurdo. Sinceramente... ¡Me parece el mundo al revés!

La situación de Venezuela parece haber tocado fondo y la esperanza regresa tímidamente de la mano de Juan Guaidó. Ojalá pueda hacer algo y ojalá la comunidad internacional le apoye para conseguirlo.

En España hay elecciones el 28 de abril (mucho más tarde de lo que deberían haberse dado ateniendo a cómo se proclamó presidente Pedro Sánchez en junio del 2018, tras la moción de censura del partido liderado por Mariano Rajoy), y hay elecciones porque en estos escasos meses con el partido socialista al frente de España las cifras no han hecho más que empeorar, incremento en el número de desempleados, subida de impuestos, incremento del déficit...

Cabría pensar que la gente se ha cansado y está reaccionando levantando un poco la voz, veamos si en las elecciones no nos olvidamos de lo importante y nos concentramos en el objetivo de elegir un gobierno que represente a todos los españoles, no por ideología política sino por convicción, un gobierno que vuelva a situar a España en el lugar que merece y a los españoles les devuelva la esperanza de que no todo el que sube al poder debe corromperse o plantear ideas absurdas.

Almudena Cardenal